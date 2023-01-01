«Партийный десант» оценил качество капитального ремонта в Краснокамской горбольнице Поделиться Твитнуть

В ходе мониторинга реализации Народной программы «Единой России» 26 января группа «Партийного десанта» побывала в Краснокамской городской больнице. Здесь накануне Нового года был завершён капитальный ремонт фасада здания и кровли, а также внутренних помещений. Участники мониторинга убедились, что после ремонта поликлиника стала более удобной и комфортной для пациентов.

В Краснокамской городской больнице медицинскую помощь получает более 71 тыс. жителей, в том числе более 17 тыс. детей. При этом здание больницы давно требовало ремонта. По фасаду пошли трещины, в кровле уже начинала прорастать кустарниковая поросль, и состояние здания вызывало понятную тревогу посетителей.

В 2021 году было принято решение провести в больнице капитальный ремонт. Объект вошёл в Народную программу партии «Единая Россия». Представители партии, общественности Краснокамска вели постоянный контроль над ходом работ.

Стоимость ремонта составила около 31 млн руб. На объекте летом 2022 года уже побывала группа «Партийного десанта». Региональный координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» в Пермском крае Григорий Цепаев тогда отмечал, что работы идут в соответствии с графиком. На тот момент был завершён ремонт фасада здания и его кровли.

И вот в конце 2022 года ремонт был закончен полностью.

Константин Самойлов, главврач Краснокамской городской больницы:

— Выполнен ремонт фасада, кровли, а также внутренних помещений. Отремонтированные кабинеты позволили изменить размещение врачей и мест выполнения медицинских процедур, улучшили логистику оказания медицинской помощи. Обновили навигацию, теперь пациенты быстро и легко ориентируются внутри поликлиники, а медицинский персонал тратит меньше времени для получения необходимого результата.

Во время мониторинга 26 января Григорий Цепаев отметил, что благодаря грамотному руководству больницы, постоянному вниманию общественности и добросовестности подрядчиков объект сдали вовремя и с хорошим качеством.

Григорий Цепаев, региональный координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» в Пермском крае:

— Мы убедились, что отреставрированное здание поликлиники гармонично вписалось в архитектурный ансамбль центральной площади Краснокамска. Капитальный ремонт не только придал приятный внешний облик зданию, но и обеспечил выполнение нормативных требований по энергоэффективности для создания благоприятного микроклимата в помещениях поликлиники. Обновлённое внутреннее пространство поликлиники создало атмосферу комфорта для пациентов и самих сотрудников.

За 2022 год «Партийный десант» совершил около 380 выездов на различные объекты, к работе мониторинговых групп привлечено около 3 тыс. человек. О результатах таких выездов участники «десанта» рассказывают в группах местных отделений партии, на личных страницах в социальных сетях, а также на ресурсах органов местного самоуправления и в СМИ.

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