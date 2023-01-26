Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Герой «оскаровского» фильма оказался выходцем из Пермского края
Максим Чакилев родом из Кудымкара
Интересный факт обнаружил сайт 59.ru: герой документального фильма «Выход», который был показан на пермском фестивале «Флаэртиана», а недавно оказался номинантом на премию «Оскар», родом из Пермского края.
Максим Чакилев родился в Кудымкарском районе, в селе Кува; окончил биологический факультет ПГНИУ. Одиннадцать лет назад уехал работать на Чукотку в лабораторию Тихоокеанского филиала ВНИРО (Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии). Судьбоносное решение было им принято случайно: его друг-ихтиолог проходил практику в Тихоокеанском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства, позвал сюда и Чакилева. По образованию Максим микробиолог, но после университета попал в лабораторию морских млекопитающих.
С тех пор уже около десяти лет он живёт в Анадыре, где действует филиал ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии. Но только часть года: каждую осень на два-три месяца Чакилев перебирается на лежбище моржей. С 2011-го он работает на мысе Сердце-Камень Чукотского района.
РИА «Новости» ещё в 2020 году опубликовало большое интервью с героем фильма Евгении и Максима Абургаевых: «Первый месяц — ремонт, потому что белые медведи по весне всегда что-то крушат, а моржи доски выламывают. Одна взрослая особь весит в среднем 900 килограммов, когда они дерутся — а это у них постоянно, — дом трясётся. Но пока худо-бедно держится. Альтернативы-то нет. Поставить в тундре, подальше от лежбища, палатку нельзя — медведи...»
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