Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Герой «оскаровского» фильма оказался выходцем из Пермского края Максим Чакилев родом из Кудымкара Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Выход"

Интересный факт обнаружил сайт 59.ru: герой документального фильма «Выход», который был показан на пермском фестивале «Флаэртиана», а недавно оказался номинантом на премию «Оскар», родом из Пермского края.

Максим Чакилев родился в Кудымкарском районе, в селе Кува; окончил биологический факультет ПГНИУ. Одиннадцать лет назад уехал работать на Чукотку в лабораторию Тихоокеанского филиала ВНИРО (Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии). Судьбоносное решение было им принято случайно: его друг-ихтиолог проходил практику в Тихоокеанском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства, позвал сюда и Чакилева. По образованию Максим микробиолог, но после университета попал в лабораторию морских млекопитающих.

С тех пор уже около десяти лет он живёт в Анадыре, где действует филиал ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии. Но только часть года: каждую осень на два-три месяца Чакилев перебирается на лежбище моржей. С 2011-го он работает на мысе Сердце-Камень Чукотского района.

РИА «Новости» ещё в 2020 году опубликовало большое интервью с героем фильма Евгении и Максима Абургаевых: «Первый месяц — ремонт, потому что белые медведи по весне всегда что-то крушат, а моржи доски выламывают. Одна взрослая особь весит в среднем 900 килограммов, когда они дерутся — а это у них постоянно, — дом трясётся. Но пока худо-бедно держится. Альтернативы-то нет. Поставить в тундре, подальше от лежбища, палатку нельзя — медведи...»

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