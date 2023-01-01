Елена Синица
Большинство пермяков поддерживают введение самозапрета на кредиты
"За" законопроект высказываются 7 из 10 пермяков
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Сейчас Центробанк разрабатывает законопроект, который позволит россиянам выставить на Госуслугах себе запрет на выдачу кредитов. По данным портала SuperJob, такую инициативу поддерживает 7 из 10 горожан.
Так, 75% пермяков поддерживают эту меру и считает её разумной, а вот 7% убеждены, что законопроект огранит их финансовую свободу.
«Банки должны исключить выдачу кредитов мошенникам, а не перекладывать ответственность на граждан», — говорят те, кто против меры.
Поддерживающих законопроект больше среди мужчин, чем среди женщин (85% против 65%). Чем старше горожане, тем чаще они одобряют идею введения самозапрета на выдачу кредитов: если среди опрошенных до 34 лет такое мнение разделяют 61%, то среди респондентов старше 45 — уже 73%.
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