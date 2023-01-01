В Перми завершился ремонт краевой детской библиотеки имени Кузьмина Работы были профинансированы из федерального и регионального бюджетов Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

В Перми завершён ремонт Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина, об этом сообщили в офисе генерального подрядчика ООО «Специализированный застройщик «Дом59». Работы проводились в рамках подготовки к 300-летию Перми.

Библиотека размещается в Доме Смышляева — историческом особняке 19 века по ул. Сибирской, 11.

Строители отремонтировали главный и дворовой фасады, входную группу, арки и ворота, заменили кровлю и окна, отреставрировали подоконники, восстановили гидроизоляцию дворовой территории и фундамента.

Работы были профинансированы из федерального и регионального бюджетов.

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