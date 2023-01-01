Максим Артамонов В Перми начался сильный снегопад, который закончится через сутки Снежный покров может увеличиться на 10-15 см Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации синоптиков, в Пермском крае начался первый за три недели существенный снегопад. В центральных и южных районах края за ночь выпало уже 1-3 мм осадков, в Перми — 2 мм осадков. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.



Специалисты отмечают, что во второй половине дня 27 января снегопад усилится — он охватит почти всю территорию региона.



В Перми он прекратится лишь утром 28 января, за это время может выпасть 9-12 мм осадков (это примерно 10-15 см снега).



Много снега может выпасть в районе Осы и Оханска, а также около Губахи, где снегопад начался раньше и уже выпало 5 мм осадков.





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