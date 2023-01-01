Под строительство в Пермском крае выделяется около 600 новых земельных участков Их общая площадь — почти 258 гектаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональный оперативный штаб по проекту «Земля для стройки» утвердил перечень земельных участков в Пермском крае, которые предполагается вовлечь в оборот для жилищного строительства. Как сообщили в минимущества, в списке значится 594 новых участка, их общая площадь составляет 257,95 га.

Под индивидуальное жилищное строительство предполагается использовать 408 участков, десять — под строительство многоквартирных домов, шесть территорий выделяется под комплексное развитие.

Как отметила руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина, землю под строительство можно выбрать на территории 41 муниципалитета, кроме ЗАТО «Звёздный» и Косинского муниципального округа.

На заседании штаба также утвердили план работы на 2023 год: региональному Росреестру поручено внести в базу информацию о 1457 га земли.

Напомним, сервис «Земля для стройки» заработал в Пермском крае в 2021 году. Благодаря цифровым технологиям инвесторы, застройщики, а также обычные граждане могут подобрать подходящий земельный участок и обратиться за его предоставлением по средствам сервиса. Как отметили в Росреестре ПК, на данный момент с помощью сервиса включена информация о 552 земельных участках общей площадью 437,5 га.

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