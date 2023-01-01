Максим Артамонов В 2022 году Пермский край занял 26 место по количеству ДТП среди российских регионов В Госавтоинспекции отмечают снижение показателей аварийности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение всего прошлого года на территории Пермского края сохранялось снижение основных показателей аварийности. В абсолютных показателях наш регион занял 26 место среди других субъектов РФ по количеству ДТП и 6 место в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции регионального МВД Вячеслав Шадрин, подводя итоги деятельности Госавтоинспекции за прошлый год.

По его словам, за прошедший год число ДТП сократилось на 7,5% (с 1993 до 1843), количество погибших в них людей — на 8,9% (с 248 до 226), раненых — на 7,9% (с 2571 до 2367).



Основными видами ДТП в Пермском крае стали столкновения автомобилей (726 ДТП) и наезды на пешеходов (579 ДТП).



Среди основных причин автоаварий с погибшими по вине водителей Шадрин выделил несколько: несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков и нарушение правил проезда пешеходного перехода.



Также начальник ведомства обратил внимание на проблему пьяных водителей и вопросам, связанным с детским дорожно-транспортным травматизмом.



«В вопросе обеспечения детской дорожной безопасности не пренебрегайте применением таких пассивных средств безопасности, как световозвращающие элементы и детские удерживающие устройства. Прошу родителей уделить особое внимание вопросам безопасности детей в дорожной среде. Жизнь и здоровье детей — это самая большая ценность», — сказал Шадрин, обращаясь ко всем водителям и пешеходам.

К числу приоритетных задач ведомства руководитель Госавтоинспекции отнёс пресечение грубых нарушений ПДД и оказание помощи пострадавшим при ДТП. Вячеслав Щадрин также выразил уверенность, что объединение усилий жителей края позволит сформировать комфортную и безопасную дорожную среду.

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