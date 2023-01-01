В МЧС предупредили жителей Пермского края о сильном снеге и гололёде 27 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В управлении МЧС по Пермскому краю предупредили о неблагоприятных погодных условиях 27 января. В отдельных районах Прикамья ожидается мокрый снег, местами сильный, и гололёд. Также возможно налипание мокрого снега на линиях электропередач и ветвях деревьев. Об этом сообщает «Рифей».

Пермские спасатели не исключили, что из-за непогоды возможны ДТП, аварии на объектах ЖКХ, обрывы линий электропередач.

Жителей просят избегать нахождения рядом с деревьями и линиями электропередач, а также не парковать машины возле них. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.