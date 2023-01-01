Максим Артамонов Впервые за 10 лет на пермском стадионе «Звезда» заменят искусственный газон Работы запланированы на лето 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти пообещали заменить искусственный газон на стадионе «Звезда» летом этого года. В последний раз газон меняли 10 лет назад. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонн, рассказывая об итогах рабочей встречи с президентом футбольного клуба «Амкар-Пермь» Валерием Чупраковым.

Покрытие на футбольном поле планируется обновить после того, как ФК «Амкар» поборется за выход в ФНЛ. Новое покрытие будет соответствовать всем необходимым стандартам и требованиям для проведения официальных матчей, в том числе в ФНЛ.

В последний раз искусственный газон Soccer Pro MAX S/8 итальянского производства был сделан на стадионе в 2013 году. Гарантийный срок его эксплуатации составляет восемь лет. А до 2005 года на стадионе было натуральное покрытие с системой подогрева. Первый искусственный газон появился в 2009 году.

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