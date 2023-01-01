Максим Артамонов Власти Карагая в Пермском крае собирают деньги на арт-объект Его изготовление и установка обойдутся почти в 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Карагая

К 400-летию села Карагай местные чиновники решили установить на привокзальной площади арт-объект. Для этого они объявили сбор средств.

В администрации пояснили, что проект «Устройство скульптуры в виде карты Карагайского муниципального округа в с. Карагай» был разработан местными жителями и поддержан краевыми властями. Из регионального бюджета выделена субсидия — 75% от общей стоимости (более 714 тыс. руб.), местный бюджет предоставит 90 тыс. руб., а жителям нужно собрать 142 948 руб.

Изображение: Администрация Карагая

Согласно проекту, объект будет представлять собой кованую карту Карагайского муниципального округа в центре ограждённого на привокзальной площади кольца.

«Арт-объект планируется выполнить из металла в технике барельеф, с двухсторонней топографической картой в цвете, с указанием территориальных муниципальных объектов округа, их основных достопримечательностей, крупных гидрологических объектов и растительных массивов», — рассказали «Новому компаньону» в администрации Карагайского округа.

Место, где планируется установить арт-объект. Фото: Администрация Карагая

Часть скульптуры будет выполнена из железа, а некоторые объёмные элементы из меди. Высота скульптуры составит 4 м.

Напомним, ранее администрация Осинского городского округа объявила о сборе средств на благоустройство кладбища. Привести место захоронения в порядок власти предлагают по проекту инициативного бюджетирования. Стоимость работ оценивается в 1,8 млн руб.

Большую часть средств (1,7 млн руб.) выделят из муниципального и краевого бюджетов. Самим жителям необходимо собрать 91,3 тыс. руб. Власти обратились к жителям Осинского округа с просьбой делать пожертвования.

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