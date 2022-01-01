Максим Артамонов Администрация Осы предложила жителям собрать часть денег на благоустройство кладбища Чиновники хотят привести его в порядок в рамках проекта инициативного бюджетирования Поделиться Твитнуть

Администрация Осинского городского округа объявила о сборе средств на благоустройство кладбища. Об этом местные власти написали на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам чиновников, сейчас старое городское кладбище находится в удручающем состоянии: полузаброшенный забор, кучи мусора, заросли сухостойных деревьев, которые представляют опасность.



Привести место захоронения в порядок власти предлагают по проекту инициативного бюджетирования. Стоимость работ оценивается в 1,8 млн руб. На эти деньги на территории погоста будет сделана планировка площадей, смонтированы ограждающие конструкций, установлен новый металлический забор. Также частично планируется выкорчевать старые деревья, ликвидировать несанкционированные свалки, оборудовать мусорную площадку и восемь контейнеров.

Большую часть средств - 1,7 млн руб., - выделят из муниципального и краевого бюджетов. Самим жителям необходимо собрать 91,3 тыс. руб. Власти обратились к жителям Осинского округа с просьбой делать пожертвования.



Как рассказали «Новому компаньону» местные жители, в Осе есть новое кладбище, оно находится за городом. А то, кладбище, которое власти хотят благоустроить, — старое, и с каждым годом с ним возникает всё больше проблем — падают старые деревья и копятся стихийные свалки. При этом городские власти регулярно проводят там работы.



«В 2021 году были убраны аварийные деревья. На территории проводятся субботники, в которых участвуют муниципальные служащие — они убирают кучи мусора, оставленные горожанами на чужих могилках. Но средств не хватает, чтобы решить все проблемы. Поэтому через инициативное бюджетирование решили привлечь средства и провести работы, чтобы, наконец-то, навести там порядок», — рассказал собеседник «Нового компаньона».





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