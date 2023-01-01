Елена Синица
Большинство пермяков поддерживает упрощение процедуры трудоустройства подростков
Против выступает каждый четвёртый
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Два из трёх родителей подростков в Перми высказались за упрощение процедуры трудоустройства несовершеннолетних. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob
Поясним: в Госдуму внесли проект закона, который может позволить трудоустраивать подростков без согласия органов опеки. Только каждый четвёртый (25%) выступает против: свою позицию респонденты аргументируют возможностью злоупотреблений детским трудом.
Чаще всего за эти изменения выступают жители старше 45 лет - таких 55%. Также активно поддерживают проект закона и родители подростков, утверждающие, что достаточно согласия самих родителей. При этом о наличии у их ребёнка опыта подработки рассказали 24% родителей. Отмечается, что 15% сообщили, что трудоустройство было оформлено официально, еще 9% — неофициально.
Опрос представителей работодателей показал, что большинство не принимает на работу несовершеннолетних (86%). Трудоустраивают подростков лишь 2% компаний, ещё 6% берут их только на стажировку.
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