Елена Синица В Пермском крае стали в три раза чаще предлагать зарплату от 150 тысяч рублей Почти половина таких вакансий предполагает работу вахтовым методом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь 2023 года в Пермском крае было выложено порядка 700 вакансий, которые предполагают зарплату от 150 тыс. руб. Это в 3,3 раза больше, если сравнивать с январём прошлого года. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.



По данным исследования, чаще всего такую зарплату готовы предложить менеджерам по продажам (12% от всех вакансий с доходом свыше 150 тыс. руб.), водителям (10%), сварщикам (8%), машинистам (7%), врачам (6%), программистам (4%), токарям/фрезеровщикам (4%), монтажникам (3%), инженерам ПТО (3%) и руководителям отделов продаж (2%).

Уточним, что большинство подобных вакансий предполагают работу вахтовым методом (48%). В основном специалистов на такую зарплату ищут в сферы «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (15%), «Услуги для бизнеса» (10%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (5%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (4%).

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