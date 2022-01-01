Андрей Стрельцов В основной состав сборной России по легкой атлетике вошли девять спортсменов из Прикамья Наибольшее представительство имеют бегуны Поделиться Твитнуть

Пермские спортсмены вошли в состав различных сборных страны по легкой атлетике, об этом сообщили в Пермской федерации этого вида спорта.

В основной состав национальной команды на 2023 год вошли девять региональных представителей «королевы спорта». Это Ксения Зырянова (специализируется на беге 5000 м), Константин Холмогоров (бег 800 м), Екатерина Ивонина (бег 3000 м с препятствиями), Мария Лютова (трейл), Владимир Никитин (бег 5000 м), Александр Лесной (толкание ядра), Екатерина Карачева (метание копья), Елена Скробко (бег 24 часа) и Ирина Шипицина (бег 3000 м с препятствиями).

Ещё четверо спортсменов вошли в резервный состав, а шесть легкоатлетов будут представлять край в юниорских национальных командах.

Список утверждён Министерством спорта РФ.

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