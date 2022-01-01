Елена Синица Губернатор Прикамья встретился с вернувшимися со спецоперации бойцами Все они удостоены различных наград Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с вернувшимися в Прикамье из зоны СВО контрактниками и добровольцами. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Со спецоперации вернулись подполковник Тагир Хисматуллин, старший лейтенант Вадим Козлов, сержант Дмитрий Маргин и младшие сержанты Андрей Пепеляев, Игорь Пухарев и Артём Попов.





Все они удостоены наград. Артём Попов за спасение раненых на поле боя награждён медалью ЛНР «За спасение жизни». Ещё трое бойцов награждены за участие в ликвидации окружения и взятие высоты: Андрею Пепеляеву и Дмитрию Маргину вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Дмитрию Маргину и Тагиру Хисматуллину — «Медаль за отвагу». Игорь Пухарев удостоен трёх наград, среди которых две медали — «За заслуги перед отечеством» и «За воинскую доблесть». Старший лейтенант Вадим Козлов за самоотверженные действия при исполнении воинского долга награждён медалью ЛНР «За Веру и Волю».





Дмитрий Махонин и военнослужащие обсудили ряд вопросов, связанных с несением службы, реабилитацией воинов, лечением и восстановлением получивших ранения, признанием их военных заслуг и т.д. По итогам встречи губернатор пообещал, что региональные власти сделают всё возможное, чтобы содействовать в решении озвученных вопросов. По тем, что касаются оказания адресной помощи, будут даны соответствующие поручения профильным ведомствам.

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