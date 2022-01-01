Штрафы за незаконную расклейку объявлений в Перми могут увеличить в пять раз Законопроект внесён в Законодательное собрание края Поделиться Твитнуть

Администрация Перми внесла на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края законопроект о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». В частности, предлагается значительно повысить штрафы за незаконную расклейку объявлений: с 1-2 тыс. до 5 тыс. руб. за первое нарушение, а до 10 тыс. руб. — за повторное.

В мэрии считают, что действующее сейчас наказание не приводит к снижению числа незаконно размещённых объявлений. 53% протоколов в отношении расклейщиков составлены на тех, кто уже был привлечён за аналогичное правонарушение.

Повышение штрафов за порчу муниципального имущества — только один инструмент борьбы с нарушителями, отметили в администрации. Власти также применяют постоянный автодозвон по номерам телефонов, указанных в незаконных объявлениях. Только за прошлый год в систему автодозвона были включены 55,8 тыс. телефонных номеров.

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