Жители Прикамья стали вдвое чаще брать с собой в суды ножи и электрошокеры Всего за 2022 год было пресечено 329 попыток проноса запрещённых предметов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае у посетителей судов и мировых участков в 2022 году судебными приставами было изъято 329 опасных предметов. Это более чем в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в региональном ГУФССП.

Так, у жителей Прикамья при проходе в помещения судов в прошлом году были изъяты одно травматическое оружие, пять электрошоковых устройств, колюще-режущие предметы. Также изымались легковоспламеняющиеся жидкости, наркотики и пр.

Некоторые посетители, даже будучи предупреждёнными об ответственности за нарушение правил, пытались пронести в суд по нескольку запрещённых предметов. К примеру, у 56-летней посетительницы Добрянского городского суда при осмотре были найдены складной нож «бабочка» и электрошокер.

В ГУФССП напомнили, что за умышленный обман и намеренное сокрытие запрещённых в суде предметов нарушителям грозит административная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ.

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