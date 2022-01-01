Максим Артамонов
В пермской новостройке на улице Карпинского сорвался грузовой лифт с жильцами
Пострадавших нет — сработала система безопасности
В Перми в новом доме по ул. Карпинского, 49а сорвался лифт с людьми — он упал сразу после того, как начал движение. Инцидент произошёл 24 января, когда несколько жителей дома ехали с первого на второй этаж.
Как рассказал изданию «КП-Пермь» один из непосредственных участников происшествия, после того, как несколько жильов зашли в лифт, он тронулся, но в итоге слетел вниз, в паркинг.
«При остановке его сильно тряхнуло. После этого на табло появились прочерки на дисплее и лифт начал выдавать оповещение на английском языке», — сообщил он.
Мужчина пояснил, что проблемы с этим лифтом возникают уже не первый раз.
По словам руководителя управляющей компании «Альфа» Николая Степахина, которая обслуживает лифты в этом доме, у всех лифтов есть специальная система безопасности - в случае аварии автоматически сработают тормоза. Система безопасности сработает даже при обрыве тросов, и лифт остановится сразу же, проехав вниз не более одного этажа.
После этого инцидента специалисты обследовали лифт. Сейчас ошибка устранена.
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