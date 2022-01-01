Максим Артамонов В пермской новостройке на улице Карпинского сорвался грузовой лифт с жильцами Пострадавших нет — сработала система безопасности Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми в новом доме по ул. Карпинского, 49а сорвался лифт с людьми — он упал сразу после того, как начал движение. Инцидент произошёл 24 января, когда несколько жителей дома ехали с первого на второй этаж.

Как рассказал изданию «КП-Пермь» один из непосредственных участников происшествия, после того, как несколько жильов зашли в лифт, он тронулся, но в итоге слетел вниз, в паркинг.

«При остановке его сильно тряхнуло. После этого на табло появились прочерки на дисплее и лифт начал выдавать оповещение на английском языке», — сообщил он.

Мужчина пояснил, что проблемы с этим лифтом возникают уже не первый раз.

По словам руководителя управляющей компании «Альфа» Николая Степахина, которая обслуживает лифты в этом доме, у всех лифтов есть специальная система безопасности - в случае аварии автоматически сработают тормоза. Система безопасности сработает даже при обрыве тросов, и лифт остановится сразу же, проехав вниз не более одного этажа.

После этого инцидента специалисты обследовали лифт. Сейчас ошибка устранена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.