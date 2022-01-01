В Соликамске охранник избил ребёнка из детдома резиновой палкой Суд вынес мужчине обвинительный приговор Поделиться Твитнуть

Мировым судом судебного участка № 3 Соликамского судебного района Прикамья за превышение полномочий вынесен обвинительный приговор сотруднику охранного агентства. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд установил, что мужчина в ноябре 2021 года был вызван сотрудниками социального учреждения для несовершеннолетних в связи с несоблюдением одним из воспитанников режима пребывания. Охранник, зная, что применение спецсредств в отношении несовершеннолетних запрещено, нанёс ребёнку несколько ударов резиновой палкой по ягодицам, причинив несовершеннолетнему физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтёков.

Суд приговорил виновного к 8 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься охранной деятельностью на срок 8 месяцев.

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