Елена Синица В ближайшие дни в Пермском крае ожидается оттепель В регионе 27 января может потеплеть до +1 градуса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, в среду, 25 января, в Прикамье сохранится прохладная погода. Днём будет около -4...-9 градусов, также пройдёт небольшой снег. Об этом сообщает ВЕТТА.

Уже с четверга в регионе можно ожидать потепления. Так, в ночь на 26 января прогнозируется -10…-5 градусов, а днём температура воздуха составит -6…-1. Однако на территории края ожидается снег, ветер усилится до 14-17 м/с.

В пятницу, 27 января, ожидается слабая оттепель. Днём столбики термометров могут подняться до +1 градуса, говорят синоптики. В выходные в Пермском крае можно снова ожидать похолодание и возобновление осадков. По данным синоптиков, морозов в регионе до конца месяца ожидать не стоит.

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