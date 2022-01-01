Максим Артамонов По решению Пермского краевого суда в Осе закрыт приют для собак «Дружок» Прокуратура нашла в учреждении многочисленные нарушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию по гражданскому дело по иску прокурора Осинского района к АНО «Приют безнадзорных животных «Дружок» по поводу запрета деятельности учреждения. Надзорное ведомство нашло в приюте нарушения и потребовало закрыть его. Иск поддержал районный суд, но решение было обжаловано в краевом суде. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В конце ноября прошлого года стало известно, что в приюте прошла прокурорская проверка. По её итогам в учреждении были выявлены нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарных правил, а также требований пожарной безопасности.

В связи с этим прокурор направил в суд иск с требованием запретить деятельность приюта до устранения нарушений. Осинский райсуд удовлетворил исковые требования прокурора.

С требованием закрыть приют выступали также местные зоозащитники. Они опубликовали петицию и утверждали, что в приюте происходят убийства собак.





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