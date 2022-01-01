Максим Артамонов
В Пермском крае по решению суда закроют приют для собак «Дружок»
Прокуратура нашла многочисленные нарушения
В Осинском муниципальном округе по решению районного суда закроют АНО «Приют безнадзорных животных «Дружок». Поводом стала прокурорская проверка. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарных правил, а также требований пожарной безопасности.
В связи с этим прокурор направил в суд иск с требованием запретить деятельность приюта до устранения нарушений.
Осинский районный суд Пермского края удовлетворил исковые требования прокурора. Решение пока не вступило в законную силу.
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