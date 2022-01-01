Пермь и Ярославль свяжут прямые авиарейсы Перелёты могут начаться весной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Готовится к открытию прямое авиасообщение между Ярославлем и Пермью. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

«У нас весной начинают летать рейсы в Екатеринбург, Самару, Уфу, Пермь, — цитирует ТАСС выступление Евраева, — То есть мы серьезно увеличиваем пассажиропоток именно с крупными агломерациями, с городами-миллионниками, где у нас будет и туристический поток, и экономическая активность».

Евраев также отметил, что власти региона ищут инвестора для модернизации аэропорта Туношна.

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