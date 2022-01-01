Елена Синица На пермской телебашне зажжётся праздничная подсветка 25 января На неё можно будет посмотреть с 18:00 до 00:00 Поделиться Твитнуть

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Сегодня, 25 января, в честь Дня российского студенчества на пермской телебашне зажгут праздничную подсветку. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Посмотреть иллюминацию можно будет с 18:00 до 00:00. День российского студенчества отмечается с 2005 года. Ранее он отмечался как день образования Московского университета, который был основан в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.





Согласно легенде, она сделала подарок камергеру Ивану Шувалову, приурочив создание университета к именинам его матери Татьяны Родионовны.

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