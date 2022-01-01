Елена Синица В Пермском крае на 50% чаще стали жаловаться на коллекторов За год поступило 612 жалоб Поделиться Твитнуть

За 2022 год в краевом УФССП рассмотрели 612 жалоб на работу коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате было составлено 190 протоколов об административных правонарушениях. То есть почти в каждом третьем случае имеет место несоблюдение коллекторами норм действующего законодательства.





В числе наиболее частых нарушений: ненадлежащее уведомление кредиторами должников о привлечении к взысканию коллекторских агентств, превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами.





За 2022 год было рассмотрено 175 административных дел по этому вопросу. Виновные лица наказаны штрафами на общую сумму более 10,5 млн руб.

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