Андрей Стрельцов
«Парма» усилилась перед вторым этом чемпионата Единой Лиги ВТБ
Новичком пермского клуба стал американский разыгрывающий
«Парма» и Райан Боутрайт подписали контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона. Игрок начал чемпионат в составе «Автодора», но 24 января расторг контракт с клубом из Саратова.
В составе «волжан» легионер сыграл 15 матчей, набирая в среднем 13,2 очка и делая 6,7 передач.
Также в карьере этого баскетболиста были выступления за французский «Париж», испанскую «Уникахиу», турецкий «Бешикташ» и другие клубы.
На втором этапе «Парма» сыграет во второй группе команд, расположившихся в турнирной таблице после 22 игр на местах с 7 по 12.
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