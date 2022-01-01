Андрей Стрельцов «Парма» усилилась перед вторым этом чемпионата Единой Лиги ВТБ Новичком пермского клуба стал американский разыгрывающий Поделиться Твитнуть

Райан Боутрайт / фото: vtb-league.com

​ «Парма» и Райан Боутрайт подписали контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона. Игрок начал чемпионат в​ составе «Автодора», но​ 24​ января расторг контракт с​ клубом из​ Саратова.

​ В составе «волжан» легионер сыграл 15 матчей, набирая в среднем 13,2 очка и делая 6,7 передач. ​

​ Также в карьере этого баскетболиста были выступления за французский «Париж», испанскую «Уникахиу», турецкий «Бешикташ» и другие клубы.

На втором этапе «Парма» сыграет во второй группе команд, расположившихся в турнирной таблице после 22 игр на местах с 7 по 12.

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