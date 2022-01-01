Андрей Стрельцов «Молот» проиграл «Нефтянику» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф в чемпионате ВХЛ. Она проходит с переменным успехом. После воскресной победы над «Ижсталью» подопечные Сергея Бердникова 24 января уступили на своей площадке «Нефтянику» из Альметьевска.

Хозяева повели в счёте уже на 25 секунде встречи. Гол забил Григорий Несветаев. Однако после этого забивали только гости. В итоге поражение подопечных Сергея Бердникова 1:4.

​ 26 января «Молот» продолжит домашнюю серию матчем против ХК «Торос».

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