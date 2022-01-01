Андрей Стрельцов
«Молот» проиграл «Нефтянику»
Пермский хоккейный клуб продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф в чемпионате ВХЛ. Она проходит с переменным успехом. После воскресной победы над «Ижсталью» подопечные Сергея Бердникова 24 января уступили на своей площадке «Нефтянику» из Альметьевска.
Хозяева повели в счёте уже на 25 секунде встречи. Гол забил Григорий Несветаев. Однако после этого забивали только гости. В итоге поражение подопечных Сергея Бердникова 1:4.
26 января «Молот» продолжит домашнюю серию матчем против ХК «Торос».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.