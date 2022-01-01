В Пермском крае метеорологи обнаружили «Бермудский треугольник» Поделиться Твитнуть

Синоптики заявили о существовании в Прикамье аномальной зоны. Она располагается между Осой, Кунгуром и Чернушкой, и вполне может называться «Бермудским треугольником». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов проекта «Метеоролог и я».

«Нет, там, конечно, морские суда не тонут, и это замечательно. Однако часто там происходят интересные вещи», — заявили метеорологи и в качестве доказательства привели вчерашний день. Температура воздуха в аномальной зоне вдруг опустилась до -25,6° при прогнозе -20°.

По словам специалистов, данная морозная аномалия наблюдается достаточно часто. Аномальная зона даже видна на многолетней климатической карте зимнего периода.

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