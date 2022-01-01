Пермский конькобежец стал победителем Первенства России Ещё один пермский спортсмен занял второе место Поделиться Твитнуть

фото: минспорта Пермского края

На Первенстве России среди юниоров 18-19 лет, которое прошло в Коломне, в масстарте победил пермский конькобежец Роман Накрошаев. Ещё один пермяк — Дмитрий Кухтей занял на Первенстве России в масстарте 2 место.

В минспорта региона сообщили, что Накрошев также установил рекорд Пермского края на дистанциях: 3000 м (4.01,80), 5000 м (7.04,41) и обновил достижение школы «Орленок» на дистанции 1500 м (1.56,67).

Оба спортсмена тренируются под руководством Алексея Сивкова и являются воспитанниками СШОР «Орлёнок».





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