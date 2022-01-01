Пермский конькобежец стал победителем Первенства России
Ещё один пермский спортсмен занял второе место
На Первенстве России среди юниоров 18-19 лет, которое прошло в Коломне, в масстарте победил пермский конькобежец Роман Накрошаев. Ещё один пермяк — Дмитрий Кухтей занял на Первенстве России в масстарте 2 место.
В минспорта региона сообщили, что Накрошев также установил рекорд Пермского края на дистанциях: 3000 м (4.01,80), 5000 м (7.04,41) и обновил достижение школы «Орленок» на дистанции 1500 м (1.56,67).
Оба спортсмена тренируются под руководством Алексея Сивкова и являются воспитанниками СШОР «Орлёнок».
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