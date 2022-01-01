В районах Перми установили новые модульные остановочные павильоны Поделиться Твитнуть

В Перми установили новые остановочные павильоны с фронтальной ветрозащитной стенкой. Они появились на остановках «Автопарк», «ДК им. Пушкина», «Быткомбинат», «Микрорайон Кислотные Дачи». Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Кроме того, на остановке «Улица Обвинская» заменён навес автобусной остановки, а также установлен новый навес на трамвайной остановке. Новый навес с учётом габаритов посадочной площадки смонтирован и на остановке «Улица Чернышевского».

В ведомстве рассказали, что все павильоны выполнены в модульном исполнении. Их конструкция позволяет при необходимости встраивать освещение, электронные табло или иные модули.

Напомним, всего в 2022-2023 годах на улицах Перми запланировано установить 96 остановочных павильонов, 40 из них уже установлены.

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