Максим Артамонов «Умные» остановки в Перми заработают в феврале Всего в городе будет 28 остановочных павильонов с доступом к Wi-Fi и разъёмами для зарядки телефонов Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба администрации Перми

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, в городе завершены работы по монтажу павильонов и оборудования «умных» остановок. Их подключат в феврале этого года.



Сейчас ведутся работы по настройке каналов связи и их интеграции с внешними системами — навигационного контроля транспорта для отображения на табло, добавили в мэрии.



Напомним, такие остановки смонтировали на улицах Ленина и Сибирской, а также шоссе Космонавтов. Первый "умный" павильон появился в начале октября 2022 года. Сейчас их 28.

В их конструкциях предусмотрены разъёмы для зарядки телефонов, камеры видеонаблюдения, подсветка, возможность вызова помощи по номеру Единой диспетчерской службы, Wi-Fi и скамейки, которые, правда, рассчитаны на двух или трёх пассажиров.

В декабре прошлого года мэр Перми Алексей Дёмкин пообещал, что власти скорректируют габариты «умных» остановок после критики со стороны горожан.







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