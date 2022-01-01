Максим Артамонов В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Березников Сергей Князев Его похоронят 25 января на родине Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Березников

В зоне боевых действий на территории Украины погиб уроженец Березников Сергей Князев. Об этом сообщает местная администрация на официальной станице ВКонтакте.

Власти не уточнили, сколько ему было лет, когда именно он погиб и при каких обстоятельствах.



Прощание с Сергем Князевым состоится 25 января в 11:00 в КДЦ Березников по ул. Льва Толстого, 50.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.