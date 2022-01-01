Филиал ПМУ завершил реализацию инвестпроекта «Фасовка 600» Поделиться Твитнуть

Автор фото Андрей Хузин

В филиалах ПМУ АО «ОХК «Уралхим» и ООО «Уралхим-Транс» реализован инвестиционный проект по увеличению мощности фасовки и отгрузки карбамида в мягкие контейнеры (МКР) до уровня 600 тыс. тонн в год. Теперь компания имеет возможность отправлять потребителям в мешках весь объём производимого в Перми продукта. Инвестиции «Уралхима» в проект составили 932 млн руб. В подразделениях филиалов ПМУ и ООО «Уралхим-Транс» создано 59 новых рабочих мест.

Алексей Аверьянов, директор филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в Перми:

— Проект стал продолжением развития на ПМУ фасовки продукции в МКР вместимостью 800-1000 кг. Такая упаковка позволяет сохранить премиальное качество пермского карбамида при транспортировке. Экономический эффект от реализации проекта — это дополнительная маржинальная прибыль от продаж продукции в мешках по сравнению с насыпью в вагонах-минераловозах.

Для размещения нового фасовочного оборудования на ПМУ проведён капитальный ремонт пристройки к корпусу цеха погрузки продукции. Рядом с ним установлен индивидуальный тепловой пункт. Приобретены автопогрузчики, а также колёсный кран-перегружатель для погрузки биг-бегов в полувагоны. Инфраструктура приведена в соответствие с самыми высокими стандартами охраны труда и промышленной безопасности.

Увеличение объёма фасовки продукции в МКР потребовало наращивания количества подаваемого на ПМУ подвижного состава. Для этого филиал ООО «Уралхим-Транс» построил рядом с предприятием пункт подготовки железнодорожных вагонов. Он расположился на путях, связывающих ПМУ и станцию Осенцы. В результате, в среднем, время подготовки вагонов сократилось в два с половиной раза. Также вся маневровая работа, связанная с этими операциями, перешла с территории предприятия на новые пути рядом с пунктом подготовки. Общая протяжённость железнодорожных путей увеличилась более чем на 1,2 км.

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