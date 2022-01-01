В МЧС предупредили жителей Пермского края об изморози и гололёде 24 января Поделиться Твитнуть

Во вторник, 24 января, на территории Пермского края ожидаются неблагоприятные погодные явления, об этом сообщили в региональном управлении МЧС. На дорогах возможна гололедица, а на проводах и деревьях вероятно наслоение изморози.

В связи с этим не исключены ДТП, обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, сход снега и льда с крыш.

Жителей края просят находиться подальше от деревьев, ЛЭП, зданий. Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, пешеходам следует быть осторожными при пересечении проезжей части.





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