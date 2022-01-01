Елена Синица В декабре в Прикамье заметнее всего подорожали колбасы, чай и овощи Напротив, подешевели овсянка, сахар и греча Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат опубликовал данные об изменении цен в Пермском крае в декабре 2022 года. Так, заметнее всего выросли цены на колбасы полукопчёные и варёно-копчёные (на 8,6%), чай чёрный байховый пакетированный (на 8%).

Поднялись цены также на овощи натуральные консервированные (на 7,1%), сырки творожные, глазированные шоколадом (на 6,%), молоко сгущённое (на 5,6%). Ориентировочно на 2-5% подорожали чай чёрный байховый, кофе, кальмары и креветки мороженые, печенье, рыба живая и охлаждённая, масло оливковое, молоко питьевое.

Также ведомство зафиксировало рост цен на виноград (на 12,9%), яблоки (на 7,7%), бананы (на 7,6%), ягоды замороженные (на 3,5%). Одновременно подешевели сухофрукты и лимоны – в пределах 1%, орехи – на 3,3%, апельсины – на 7%.

Напротив, подешевели овсяные хлопья «Геркулес» (на 5,8%), сахар (на 5,41%), крупа гречневая (на 4,4%), соль поваренная (на 1,7%), торты (на 1,4%), печень говяжья (на 1,2%).





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