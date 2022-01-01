На дороге Пермь—Березники в ДТП погибла женщина и трое ранено На трассе произошло лобовое столкновение двух машин Поделиться Твитнуть

авария на трассе Пермь-Березники 23 января 2023 года / фото: ГИБДД

В понедельник, 23 января, в 11.25 на 161 км автодороги Пермь—Березники произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Автомобиль «Датсун» под управлением водителя 1994 г.р. выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис», за рулём которого находился водитель 1981 г.р.

В результате автоаварии пассажирка «Датсун» 1975 г. р. погибла на месте, ещё три участника автоаварии получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, с управлением машины не справился водитель «Датсуна».

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать переменчивые погодные условия, выбирать безопасный скоростной режим, избегать резких перестроений и манёвров.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.