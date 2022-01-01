Елена Синица В Березниках из-за коммунальной аварии топит улицу Вода подступает к жилым домам и детскому саду Поделиться Твитнуть

фото: Верхнекамье ТВ

Сегодня, 23 января, в Березниках произошла коммунальная авария — из колодца хлещет вода. Она уже подступает к детскому саду и жилым домам. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Смесь воды и снега промывает тротуары, проезжую часть, дома и детский сад. Будьте осторожны — под жижей гололёд», — пишет «Верхнекамье ТВ».





Отмечается, что водоснабжающая компания уже выехала на место аварии. На данный момент причины её не известны.

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