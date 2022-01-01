Максим Артамонов В Перми очистили от снега парковку для инвалидов у ТРК «Семья» Ранее на завалы снега в этом районе жаловались пермяки Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что места для инвалидов на плоскостной парковке на ул. Революции (рядом с ТРК «Семья», у жилищного комплекса «Новый центр») «оперативно очищены». Об этом он написал в своём telegram-канале.



Чиновник также сообщил, что дал всем главам районов Перми поручение в течение ближайших 2-3 дней проверить «такие парковочные места и при необходимости незамедлительно организовать очистку».

«В ближайшее время планирую объезд, дату и маршрут специально не называю, будет «сюрпризом», — написал Дёмкин.



Напомним, на прошлой неделе пермяки в соцсетях пожаловались на неочищенную платную парковку для инвалидов рядом с ТРК «Семья». Они обратились к мэру и в прокуратуру, потребовав убрать снег и решить проблему. Прокуратура внесла главе района представление, а подрядчика оштрафовали.





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