Максим Артамонов
В Перми очистили от снега парковку для инвалидов у ТРК «Семья»
Ранее на завалы снега в этом районе жаловались пермяки
Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что места для инвалидов на плоскостной парковке на ул. Революции (рядом с ТРК «Семья», у жилищного комплекса «Новый центр») «оперативно очищены». Об этом он написал в своём telegram-канале.
Чиновник также сообщил, что дал всем главам районов Перми поручение в течение ближайших 2-3 дней проверить «такие парковочные места и при необходимости незамедлительно организовать очистку».
«В ближайшее время планирую объезд, дату и маршрут специально не называю, будет «сюрпризом», — написал Дёмкин.
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