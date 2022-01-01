Прокуратура указала главе Свердловского района Перми на нарушение прав инвалидов Специализированная парковка у крупного ТРК оказалась заваленной снегом Поделиться Твитнуть

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Прокуратура Свердловского района Перми заинтересовалась размещённой в Интернете информацией о заваленной снегом парковке для инвалидов возле пермского ТРК «Семья». Представители надзорного ведомства проверили сигнал, факты, изложенные в публикации, подтвердились.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, «установлено бездействие органа местного самоуправления в части организации работ по очистке специализированного объекта от снега и наледи».

Исполняющему обязанности главы районной администрации прокурор внёс представление.

Ведомство взяло на контроль устранение нарушений.





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