Елена Синица Пермский танковый батальон «Молот» составил список жизненно необходимых вещей В их числе носилки и маскировочные сети на технику Поделиться Твитнуть

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Пермский танковый батальон «Молот» в своём телеграм-канале опубликовал список вещей, которые им жизненно необходимы.

В их числе маскировочные сети на технику (48 шт.), бинокли от 20 крат (5 шт.), ночные прицелы (10 шт.), также требуются носилки (48 шт.).





Также в «Молоте» поделились тем, какие пункты не из числа жизненно необходимого удалось закрыть: канцелярские ножи, печи, изолента.





Ранее сообщалось, что из Пермского края отправили четвёртую и самую крупную за январь партию гуманитарного груза участникам СВО из региона.





В частности, в зону спецоперации отправили дизель-генераторы, печки-буржуйки, бензопилы, строительные инструменты. Помимо этого, направлены сотни комплектов термобелья и балаклав, 10 тонн продуктов и медикаменты для пополнения аптечек. Следующие отправки планируются по заявкам командиров подразделений.

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