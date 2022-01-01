Елена Синица Из Пермского края отправили крупный гуманитарный груз для участников СВО Также отправлена посылка в детские дома Луганской Народной Республики Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Из Пермского края отправили четвертую и самую крупную за январь партию гуманитарного груза участникам СВО из региона. Об этом сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

В частности, в зону спецоперации отправили дизель-генераторы, печки-буржуйки, бензопилы, строительные инструменты. Помимо этого, направлены сотни комплектов термобелья и балаклав, десять тонн продуктов и медикаменты для пополнения аптечек. Следующие отправки планируются по заявкам командиров подразделений.





«Ещё одна ценная посылка — для ребят из детских домов Луганской Народной Республики. В ней игрушки, одежда, канцтовары, учебные принадлежности, сладости и многое другое», — написал Махонин.





Формирование, отправка фур и машин со всем необходимым практически не останавливается, добавил губернатор.

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

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