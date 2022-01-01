В центре Перми 23 января загорелся салон красоты Он работал в ЖК «Новый центр» на ул. Революции Поделиться Твитнуть

В понедельник, 23 января, около 11.00 произошло возгорание в салоне красоты на ул. Революции в Перми. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

К месту пожара выехали 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

Салон располагался на первом этаже ЖК «Новый центр». Площадь возгорания составила 5 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из салона самостоятельно вышел на улицу один человек. Погибших и пострадавших нет.

В настоящий момент пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

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