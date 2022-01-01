Елена Синица В Перми за год в полтора раза возросло количество арестов имущества должников За 2022 год было произведено более 11 тысяч арестов Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В 2022 году судебные приставы региона произвели более 11 тыс. арестов имущества должников. Этот показатель в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, на реализацию было передано имущество общей стоимостью около 1,6 млрд руб. На торгах удалось выручить 340 млн руб. Самым дорогим арестованным имуществом оказалось трёхэтажное здание торгового центра в д. Большое Савино. Стоимость объекта составила 20,5 млн руб.

На втором месте оказалось офисное помещение на 12-м этаже бизнес-центра «Парус», оценённое почти в 16 млн руб. Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, - 8,1 млн руб. Именно такую сумму удалось получить в ходе торгов за квартиру площадью 112 кв. м в ЖК «Виктория».

Самым необычным арестованным имуществом были грузовой самосвал Mercedes, специализированная автоцистерна, гусеничный кран, автогрейдер. Кроме этого, в 2022 году за долги у граждан арестовывались вальцовочный станок, холодильная витрина, мотобур, автомобильные колёса, настенные картины, аквариум.

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