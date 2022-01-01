Елена Синица В ПГНИУ рассказали, как будет развиваться спортивная инфраструктура вуза На территории появятся две спортивные площадки Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

На территории Пермского классического университета (ПГНИУ) появятся две спортивные площадки. На одной из них разместят тренажёры, а на другой будет возможность играть в футбол или волейбол. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Также в стадии разработки находится проект физкультурно-оздоровительного комплекса. Он будет состоять из трёх спортзалов. У студентов будет доступ к залу с трибунами на 300 человек, к оборудованию для тяжёлой атлетики и пространству для занятий гимнастикой и хореографией.





Ранее сообщалось, что на территории Пермского госуниверситета будет построена часовня в память о погибших при стрельбе в кампусе 20 сентября 2021 года, об этом во время визита в ПГНИУ сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.





Согласно плану, часовня разместится во дворе за первым корпусом университета. Также власти обсудили мастер-план реновации кампуса. Как передаёт пресс-служба краевого правительства, план предполагает поэтапное преобразование объектов культурного наследия на территории вуза и строительство нового общежития на 360 мест.

ПГНИУ

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