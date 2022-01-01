Елена Синица В Перми изменят Правила землепользования и застройки Комиссия по ПЗЗ должна утвердить поправки не позднее конца апреля Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Минимущества Пермского края подготовило изменения Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

При подготовке учитывались стратегические направления, содержащиеся в Генплане Перми. В их числе развитие транспортной инфраструктуры и сохранение водно-зелёного каркаса, а также требования Градостроительного кодекса.





Что касается нововведений, то, например, будет создана зона многофункциональной застройки малого масштаба в контактной зоне природных ландшафтов. Она будет устанавливаться на неэффективно используемых территориях, находящихся на границах долин малых рек (там, где располагаются гаражи и хаотичные стоянки).





Предполагается, что за счёт этого появится стимул к освоению таких территорий. Также есть изменения в части зоны общественной и рекреационной инфраструктуры. Помимо этого, проведена корректировка границ городских лесов (ГЛ) в соответствии с кадастровыми границами лесничеств.





Все проекты будут направлены в комиссию по подготовке ПЗЗ для рассмотрения и утверждения в срок не позднее конца апреля 2023 года. Теперь эти изменения должно утвердить руководство региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.