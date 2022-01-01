Пермский край и АМиК подписали меморандум о проведении в Перми Летнего кубка КВН Турнир состоится в августе 2023 года Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ООО «Телевизионное творческое объединение «АМиК» Александр Масляков подписали меморандум о проведении в Перми в 2023 году Летнего кубка КВН. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ожидается приезд более 100 «звёзд» «большого» КВН, а всего посетить игру смогут более пяти тысяч зрителей.

Напомним, о планах провести Летний кубок КВН в Перми «Новый компаньон» сообщал в декабре. Об этом на заседании экспертного совета по подготовке юбилея Перми сообщил вице-премьер правительства Пермского края Алексей Черников.

Событие займёт два дня и пройдёт ориентировочно в августе во Дворце спорта «Молот».

Планируется приезд съёмочной группы Первого канала во главе с генеральным директором Константином Эрнстом.

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