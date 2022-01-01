За неделю в Пермском крае произошло 306 ДТП Один человек погиб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 16 по 22 января на территории Пермского края зарегистрировано 306 ДТП, в которых один человек погиб и 15 получили травмы, в том числе один несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в управлении ГИБДД региона.

Всего за неделю пресечено 13,3 тыс. нарушений. Было выявлено 140 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения; 218 водителей привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу движения; 65 нарушений ПДД было допущено водителями автобусов.

Помимо этого, Правила дорожного движения нарушили 938 пешеходов.

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