В Прикамье скончалась председатель комитета солдатских матерей Фаина Трубицына 30 лет возглавляла организацию в Чернушке Поделиться Твитнуть

Фаина Трубицина

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Не стало председателя Комитета солдатских матерей Чернушинского округа Пермского края Фаины Трубицыной. Об этом сообщили в окружной администрации.

Она возглавляла общественную организацию 30 лет, со дня её основания.

«Её уважали за доброту и чуткость, отзывчивость и милосердие, честность и принципиальность. Администрация Чернушинского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким. Вместе с вами разделяем горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Прощание с Фаиной Трубицыной состоится 23 января с 15.00 до 16.00 по адресу: Чернушка, ул. Коммунистическая, 16.





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