Максим Артамонов
В Перми на 8 часов задерживается вылет пассажирского самолёта в Узбекистан
Причина задержки — позднее прибытие судна
Сегодня, 22 января, в аэропрту Большое Савино на восемь часов задерживается вылет рейса HY 9802 по маршруту Пермь-Наманган (Узбекистан) авиакомпании «Uzbekistan Airways». Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
По расписанию вылет был запланирован на 14:55 минут, расчётное время вылета — 22:40.
На рейс зарегистрировано 109 пассажиров, из них 10 детей.
Как уточняется, причина задержки — позднее прибытие судна. Оказание услуг пассажирам, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры, отметили в надзорном ведомстве.
Напомним, прямые регулярные рейсы из аэропорта Большое Савино в Наманган выполняются по воскресеньям на воздушных судах Airbus 320.
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