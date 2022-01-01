Максим Артамонов В Перми на 8 часов задерживается вылет пассажирского самолёта в Узбекистан Причина задержки — позднее прибытие судна Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Сегодня, 22 января, в аэропрту Большое Савино на восемь часов задерживается вылет рейса HY 9802 по маршруту Пермь-Наманган (Узбекистан) авиакомпании «Uzbekistan Airways». Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По расписанию вылет был запланирован на 14:55 минут, расчётное время вылета — 22:40.

На рейс зарегистрировано 109 пассажиров, из них 10 детей.

Как уточняется, причина задержки — позднее прибытие судна. Оказание услуг пассажирам, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры, отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, прямые регулярные рейсы из аэропорта Большое Савино в Наманган выполняются по воскресеньям на воздушных судах Airbus 320.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.