Елена Синица
Uzbekistan Airways выполнила первый рейс из Перми в Намаган
Полётная программа рассчитана до 20 марта
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В воскресенье, 30 января, авиакомпания Uzbekistan Airways приступила к выполнению регулярной полетной программы Наманган — Пермь — Наманган. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта.
Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, полётная программа рассчитана до 20 марта.
Прямые регулярные рейсы из аэропорта Большое Савино в Наманган будут выполняться по воскресеньям на воздушных судах Airbus 320.
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