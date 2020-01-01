Елена Синица Uzbekistan Airways выполнила первый рейс из Перми в Намаган Полётная программа рассчитана до 20 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 30 января, авиакомпания Uzbekistan Airways приступила к выполнению регулярной полетной программы Наманган — Пермь — Наманган. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, полётная программа рассчитана до 20 марта.





Прямые регулярные рейсы из аэропорта Большое Савино в Наманган будут выполняться по воскресеньям на воздушных судах Airbus 320.

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